Koeriers leveren 160 pizza's af bij Vondelflat

Een hele stoet pizzakoeriers tufte vrijdagmiddag de bocht om bij de Vondelflat aan de Vondellaan in de stad.

De koeriers kwamen 160 pizza's brengen bij de bewoners van de Vondelflat. De bestelling was gedaan door ouderenbond ANBO.'Wij vinden het tijd voor wat positieve energie in de Vondelflat', zegt Renée de Vries van de ANBO. Een deel van de bewoners van de serviceflat vindt de maaltijdservice van Zinn niet te pruimen. Zij stapten over naar een andere cateraar, maar dat wordt hun niet in dank afgenomen door de directie van de Vondelflat. 'Als ludieke actie hebben we nu voor alle bewoners een pizza besteld', vertelt De Vries.Een bewoonster is blij met de traktatie: 'De kwaliteit van de eterij gaat hier op en neer. Maar ik heb zelf een kruidenrekje en daar kan ik gelukkig van alles mee.' Een meneer is het niet met haar eens: 'Ik ben in vijf maanden tijd vijf kilo aangekomen. Ik vind het eten hier goed, maar een pizza lust ik ook wel', lacht hij.De koeriers hebben nog nooit zo'n grote bestelling afgeleverd. 'Dit is toch geweldig. We gaan nu de pizza's naar de mensen brengen en ik hoop dat ze blij zijn met ons', zegt één van hen.De bewoners van de Vondelflat konden vrijdag kiezen uit vijf soorten pizza.