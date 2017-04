Eitje Eitje: Wie verdient een paastaart?

RTV Noord speelt op Tweede Paasdag voor paashaas en verstopt twaalf eieren in de provincie Groningen. Vanaf 8 uur zijn we live met Eitje Eitje. Op radio, tv en online.

In de studio zijn maandag drie taartenbakkers aanwezig. Wilma, Petra en Karin bakken verspreid over de dag paastaarten.Deze taarten worden weggegeven aan mensen die het verdienen. Bijvoorbeeld je oma, buurman of juf. Het mag allemaal.Ken jij iemand die een paastaart verdient? Vertel het ons in de reacties op de facebookpagina van RTV Noord De taarten mogen tijdens de uitzending worden opgehaald uit de radiostudio. Aanmelden kan tot maandag 16.30 uur.