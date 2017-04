Biseksuelen brunchen met Pasen bij (B)IKEA

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) houdt op Tweede Paasdag een brunch bij de IKEA in Groningen. Het doel is op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen.

Dat zegt voorzitter Erwin Heyl. 'We doen dit wel vaker: laagdrempelige activiteiten om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een museumbezoek. Of zoals nu een brunch op een openbare plek. Kleinschalig en betaalbaar.' Volgens Heyl moet het vooral niet beladen zijn.Hij koos voor IKEA omdat het betaalbaar is, maar ook 'omdat IKEA denk ik wel open staat voor pluriformiteit'. De meubelgigant is niet op de hoogte gesteld van de brunchplannen.Wie Paasmaandag aan wil schuiven voor de brunch, kan gewoon op de vlag van de LNBi afgaan. 'Die neem ik mee. Het is een paars-roze-blauwe vlag.'Hoeveel mensen hij kan verwachten bij IKEA, weet Heyl niet. 'Dat kunnen er vijf zijn, maar ook tientallen. We zien het wel. Ik verwacht niet heel biseksueel-Groningen, want dat is zo'n tien procent van de inwoners.'Het doel van de brunch is dat mensen die biseksueel zijn met elkaar in contact kunnen komen en vragen kunnen stellen. 'Wat we vaak horen is dat biseksuelen zeggen geen anderen te kennen die ook bi zijn. Dat willen we met dit soort activiteiten oplossen.'Hoewel biseksuelen de grootste groep vormen binnen de LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender), zijn ze een onzichtbare groep. En dat moet veranderen vindt Heyl.