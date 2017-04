Hij is terug: de zwervende boommarter

Blijdschap bij Het Groninger Landschap, want voor het eerst in jaren is de boommarter weer gesignaleerd. Het zeldzame roofdier werd vorige week gefilmd door een wildcamera in een bos in het Westerkwartier.

René Oosterhuis van Het Groninger Landschap: 'De boommarter is familie van de steenmarter. Ze lijken erg op elkaar, maar de boommarter leeft in het bos en de steenmarter kom je ook in bewoond gebied tegen.'Waar in het Westerkwartier de boommarter werd gespot houden ze liever geheim bij Het Groninger Landschap, bovendien is volgens Oosterhuis de kans klein dat je het dier te zien krijgt. 'Hij is vooral 's nachts actief en heeft een groot territorium. Hij zwerft van bos naar bos en kan in een nacht wel vijftien kilometer afleggen.'Volgens Oosterhuis bestaat het menu van de boommarter vooral uit dieren die kleiner zijn dan hijzelf, zoals vogels, muizen en eekhoorns. Hij vermoedt overigens dat de gefilmde marter een vrouwtje is: 'We hopen dat er ook een mannetje in de buurt is en dat we straks een nest met jongen hebben.'