Politieman laat kinderen weer liedjes zingen boven in verkeerstoren

Lekker scheuren in de trapauto's, maar pas op voor de politieman! Het voormalige Verkeerspark Assen is terug: niet in Assen, maar in Appelscha.

Het verkeerspark is geïntegreerd in attractiepark Duinen Zathe. Eigenaar Herman Jasper tegenover RTV Drenthe : 'Het Verkeerspark in Assen was natuurlijk al in ons bezit, maar helaas hebben we dat moeten sluiten. Toen zijn we doorgegaan met Duinen Zathe en dachten we: wat is er nou mooier dan het Verkeerspark daar bij invoegen?'Politieman Koos zit al helemaal in zijn rol. 'Hé Max Verstappen, wat ga je snel!' en 'Zeg meisje, heb jij wel een rijbewijs?', klinkt er tussen de trapauto's. 'Ik heb zelf zes kleinkinderen en ik vind dit leuk', vertelt Koos. 'Maar als ze door rood rijden, moet ik streng optreden', zegt hij knipogend. 'Dan moeten ze een liedje zingen boven in de verkeerstoren. Maar als ze mij tien cent geven, wil ik wel wat door de vingers zien', lacht hij.De originele verkeerstoren is verhuisd van Assen naar Appelscha. 'We hebben er een heel grote kar voor nodig gehad. Het dak is eraf gehaald en toen konden we hem vervoeren. De toren weegt in totaal een ton of veertig, dus daar heb je ook een grote kraan voor nodig', vertelt eigenaar Jasper.Jasper heeft vertrouwen in een goed seizoen voor Duinen Zathe. 'We hebben natuurlijk aan het begin van het jaar vaak schoolreisjes. En aan de reserveringen te zien wordt, het een topjaar voor ons. Het is toch een stukje educatie wat we nu te bieden hebben en dat is aantrekkelijk voor scholen.'