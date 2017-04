Lifelines wil meer weten over ADHD na de kindertijd

Zo'n 70.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek Lifelines kunnen de komende periode een oproep voor een extra onderzoek verwachten. Het UMCG wil graag weten wat er gebeurt met ADHD-patiënten, nadat die diagnose in hun kindertijd is gesteld.

'Er is heel weinig bekend over ADHD na de kindertijd', zegt Catharina Hartman. Ze is intiatiefnemer van het extra Lifelines-onderzoek en wetenschapper bij het UMCG.'Kleine onderzoekjes laten zien dat er soms problemen komen tijdens de levensloop, zoals slaapproblemen, angst of overgewicht. We willen graag weten of dat wel klopt en of het inderdaad meer speelt bij mensen met ADHD dan bij mensen zonder de diagnose.'Hartman hoopt dat 'zoveel mogelijk' mensen die zijn aangesloten bij Lifelines meedoen aan het nieuwe onderzoek. Deelnemers krijgen zelf een vragenlijst voorgeschoteld en het verzoek ook vragen te laten beantwoorden door een goede bekende.'Ik hoop dat iedereen, wel of geen ADHD, wel of geen slaapproblemen, de lijst wil invullen. Zodat we eindelijk kunnen weten hoe groot het probleem nou is na de kindertijd. Er is wel onderzoek gedaan naar ADHD in de adolescentie, tussen twaalf en achttien jaar. Ongeveer de helft groeit er overheen. Maar als je er niet overheen groeit, geeft dat dan extra risico op slaapstoornissen, overgewicht of andere ziekten?'Het onderzoek wordt betaald uit geld van de Europese Unie. In Denemarken, Zweden, Noorwegen en Estland vindt ook onderzoek plaats. Hartman hoopt dat over een jaar tot anderhalf jaar de eerste resultaten bekend zijn.