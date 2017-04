Directeur De Klinker ziet rechtszaak met vertrouwen tegemoet

De rechtszaak die een groep ondernemers in Winschoten wil aanspannen tegen cultuurhuis De Klinker, zorgt niet voor paniek bij directeur Leo Hegge van het theater.

De horecaondernemers vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Zo maakt De Klinker onder meer gebruik van vrijwilligers en krijgt het subsidie. Desondanks vreest Hegge de zaak niet.'Jurisprudentie in soortgelijke zaken spreekt in ons voordeel', zegt hij. 'In Delfzijl heeft theater De Molenberg er in het verleden bijvoorbeeld ook mee te maken gehad. Daar kreeg het theater ook gelijk. Ik zie een rechtszaak dan ook met vertrouwen tegemoet.'De onrust onder horecaondernemers ontstond toen De Klinker vorig jaar een Formule 1-race met Max Verstappen uitzond op het grote scherm in het theater. Dat zorgde voor boosheid bij een horecaondernemer, die de wedstrijden in de Formule 1 regelmatig uitzendt in zijn gelegenheid. Hegge geeft aan dat dit eenmalig was en niet meer zal gebeuren.