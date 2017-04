De Klinker wordt 'testcentrum' voor Bert Visscher

Theater De Klinker in Winschoten wordt de plek waar cabaretier Bert Visscher zijn nieuwe solovoorstelling 'Hij wordt vanzelf moe' gaat testen.

Directeur Leo Hegge is verheugd met de keuze van Bert Visscher voor De Klinker. 'We hadden contact met zijn management en we zijn blij dat hij uiteindelijk 'ja' heeft gezegd', zegt Hegge.Dat testen moet volgens Hegge heel letterlijk worden genomen. 'In feite wordt de nieuwe voorstelling achter de computer geschreven qua teksten. Wat er gaat gebeuren is dat in een theater gedurende een try-outperiode aan elkaar gemonteerd wordt.'Hegge hoopt dat de keuze van Visscher een vliegwieleffect kan hebben. 'Dat doe je vooral door goed te netwerken en een goed contact op te bouwen met optredende artiesten.'