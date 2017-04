Vier Groninger molens staan uit voorzorg stil

Vier molens in onze provincie draaien uit voorzorg niet, vanwege een mogelijk probleem met de veiligheid. Het gaat om molens met zogenaamde deelbare molenroeden. Er kan iets mis zijn met de boutverbinding, waardoor de wieken in het ergste geval los kunnen raken.

Molen de Groote Polder in Slochteren is een van die molens. 'Het is geen draaiverbod, maar we laten hem uit voorzorg stilstaan', zegt molenaar Henk Klöpping. 'Het gevlucht van onze molen (de vier wieken - red.) is hagelnieuw, maar toch gebruiken we hem zo weinig mogelijk.'Naast de Groote Polder staan ook de Fraeylemamolen in Slochteren, Hunsingo in Onderdendam en Germania in Thesinge de komende tijd stil. In heel Nederland gaat het om 48 molens.Op de molen van Klöpping, die dienst doet als lesmolen, worden komende dinsdag molenaarsexamens afgelegd. 'Dat zullen we nu iets anders doen', vertelt Klöpping. 'We laten hem niet volop draaien. Het op- en afzeilen van de wieken bijvoorbeeld doen we wel gewoon.'Klöpping blijft er rustig onder. 'Het is een advies. Maar we beperken het draaien tot een minimum. En als het hard waait, laten we hem zeker niet draaien.' De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hoopt over ongeveer een maand in kaart te hebben wat er moet gebeuren.'Vervelend', vindt Klöpping. 'Maar er is een veel groter probleem dat ons bedreigt. En dat is het tekort aan molenaars. We leiden ze zelf hier ook op. Maar het zijn vooral oude mannen.'