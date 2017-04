Provincie wil dat landbouw en natuur hand in hand gaan

De provincie Groningen gaat inzetten op natuurinclusieve landbouw. Dat wil zeggen dat de landbouw profiteert van de natuur en andersom. Tijdens een bijeenkomst in Garmerwolde werd de ´Groningse aanpak´ besproken.

Geduputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) gaf het startsein voor het project, dat streeft naar een meer duurzame landbouw. De provincie wil met zoveel mogelijk partijen de krachten en kennis bundelen.Bij natuurinclusieve landbouw hoort onder meer een gezonde bodem. Op die manier zijn de planten die erop groeien sterker en hoeven er minder beschermingsmiddelen gebruikt te worden.'Het is van groot belang om op regionaal niveau tot maatregelen te komen die effect hebben', meent Staghouwer. 'De biodiversiteit herstelt zich in natuurgebieden voorzichtig, maar in landbouwgebieden zien we dat die juist afneemt. Daar willen we gezamenlijk wat aan gaan doen.'De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteerde het voorstel om een bijzondere leerstoel Natuurinclusieve Landbouw te starten, om de effecten van maatregelen op landbouw en natuur te kunnen onderzoeken.De plannen die in Garmerwolde besproken zijn, worden de komende maanden uitgewerkt. In het najaar wordt verder gepraat, om uiteindelijk te komen tot een meerjarenplan.