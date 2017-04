Slagter krijgt goede hulp in de Gold Race: 'Van Baarle en Langeveld zijn teamplayers'

Wielrenner Tom-Jelte Slagter zat de afgelopen weken op de bank voor de tv naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te kijken. Zijn ploeggenoten Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld presteerden uitstekend in de twee voorjaarsklassiekers.

Zondag begint het grote werk voor Slagter (Cannondale-Drapac) zelf in de Amstel Gold Race. Hij wordt bijgestaan door Van Baarle en Langeveld. 'Het zijn echte teamplayers en ze zijn ook nog eens goed in vorm. Het is fijn dat ze erbij zijn in de Amstel Gold Race.'De afgelopen jaren zijn het vooral lichte, niet al te lange renners die de enige Nederlandse klassieker winnen, meldde het Algemeen Dagblad op vrijdag. Wat dat betreft voldoet Slagter met zijn lengte van 1.69 meter en gewicht van 58 kilo aan dit criterium. Of het zondag op hem van toepassing is, is de vraag.'Dat was toen de finish op de Cauberg of net na de Cauberg lag. Dat is nu anders, de Cauberg is uit de finale gehaald', vertelt Slagter. Hij is sinds donderdag in Limburg en verkende de laatste honderd kilometer. 'Het kan zomaar zijn dat de koers al losbrandt op 50, 60 kilometer voor de finish. Daar zal ik attent moeten zijn. Het nieuwe parcours heeft zo z'n voor- en nadelen.'Er staan zondag in Maastricht 23 renners uit Nederland aan de start. Van dat aantal is niemand topfavoriet voor de eindoverwinning. Het gaat te ver om vast te stellen dat de B-keus van Nederland in actie komt. Maar als renners als Bauke Mollema, Robert Gesink en Tom Dumoulin de enige Nederlandse klassieker links laten liggen, is het dun bezaaid. Mollema en Dumoulin bereiden zich voor op de Giro d'Italia. Gesink rijdt van de heuvelklassiekers alleen de Waalse Pijl, komende woensdag.Vanuit Nederlands perspectief moet je hopen op een goede dag van renners als Slagter, Wilco Kelderman of Lars Boom. 'Ik ben eerlijk gezegd geen topfavoriet. In de Amstel ben ik ook nog nooit top geweest en ik heb ook nog geen top tien gereden. Maar het is op zich wel logisch dat er naar mij gekeken wordt.'