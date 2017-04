Ouderenbond ANBO opent meldpunt na maaltijdrel Vondelflat

Belangenorganisatie voor ouderen ANBO heeft een meldpunt geopend, waar problemen in serviceflats en verzorgingstehuizen gemeld kunnen worden. Aanleiding is de rel rond maaltijden in de Vondelflat in de stad Groningen.





'We komen dit vaker tegen'

160 pizza's

De ANBO liet vrijdag 160 pizza's bezorgen voor de bewoners van de Vondelflat. 'Geweldig om te zien hoe blij de mensen waren', zegt Den Haan. 'En ondanks het feit dat ze al gegeten hadden, begon iedereen heerlijk van de pizza te eten en liet het zich goed smaken. Heel veel mensen zeiden: nou hebben we een keer lekker eten.'



Oplossing

Ze gaat ervan uit dat de maaltijdrel wordt opgelost. 'Ik snap de positie van de directeur en ook dat je een contract moet nakomen. Maar zorg dat de service van die cateraar verbeterd wordt, of ga naar een andere cateraar. Dat had hij direct moeten doen. We gaan ervan uit dat het nu snel gebeurt.'





