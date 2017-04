Man neergeschoten in Stad; twee aanhoudingen (update)

(Foto: FPS/Jos Schuurman) (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Bij een schietincident in de Topaasstraat in de Groninger wijk Vinkhuizen is vrijdagavond een man gewond geraakt.

De politie heeft in de loop van de avond twee verdachten aangehouden. Wat hun rol is, wordt onderzocht.



Onderzoek

Het slachtoffer werd om tien over half acht beschoten. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is. Hij ligt in het ziekenhuis.



Ook over de reden van de schietpartij is nog niets bekend. De politie is bezig met een onderzoek. Er is onder meer een helikopter ingezet bij de zoektocht naar de dader.



'Ik ben beschoten!'

Een jongeman was kort na de schietpartij in de straat. 'We kwamen van de kermis en zagen iets raars. Een man riep heel hard: Ik ben beschoten! Politie en ambulance kwamen er al snel aan, een helikopter.'



'De schietpartij zelf hebben we niet gezien, maar van buurtbewoners hoorden we dat er drie schoten zijn gelost. We zagen twee mensen wegrennen, meer hebben we niet gezien.'

Door: RTV Noord Correctie melden