Man neergeschoten in Stad; verdachte op de vlucht

(Foto: FPS/Jos Schuurman) (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Bij een schietincident in de Topaasstraat in de Groninger wijk Vinkhuizen is vrijdagavond een man gewond geraakt.

De verdachte is gevlucht.



Onderzoek

Het slachtoffer werd om tien over half acht beschoten. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is. De traumahelikopter is ingezet.



Ook over de reden van de schietpartij is nog niets bekend. De politie is bezig met een onderzoek. Er is onder meer een helikopter ingezet bij de zoektocht naar de dader.



Later meer informatie.

Door: RTV Noord