Column: Passieverhaal op eigen schaal

Het Jeruzalem van 2000 jaar geleden is, vanuit Veendam gezien, onvoorstelbaar ver weg, maar Leeuwarden is óók nog een eind reizen, met een overstap in Groningen. Vandaar dat de Parkstad donderdag zijn eigen ‘Lutje Passion’ organiseerde om het lijden van Christus van nabij mee te maken.

Het zag er wat minder spectaculair uit dan de gelikte tv-show in de Friese hoofdstad: zo’n 500 gelovigen die in een lange stoet, zeg maar gerust processie, door een winkelstraat achter een wit plastic kruis, althans achter elkaar, aan lopen. Maar hun intenties waren niet anders dan die van het publiek van The Passion, van de tienduizenden bezoekers van de Matthäus- en Johannes-Passionen afgelopen week of van de velen die op hun eigen manier de paasdagen beleven. God mag door Nietzsche dood zijn verklaard, Hij komt in deze tijd toch altijd weer tot leven. En blijkbaar hebben we er behoefte aan om Hem bij ons om de hoek te ervaren. Vandaar die Lutje Passion.



Nou maakt passie in de moderne tijd ongeveer dezelfde devaluatie door als Facebook-vriendschap. Waar een passie vroeger iets was waar je zo ongeveer alles voor opzij zette, waar je voor moest lijden, daar kun je nu je buurman unverfrohren horen zeggen: ‘Mijn passie is het in elkaar lijmen van modelvliegtuigjes.’ Terwijl je daar hooguit de spullen op tafel even voor opzij hoeft te zetten en het lijden beperkt blijft tot de frustrerende zoektocht naar het ontbrekende stukje vleugel en die stinklijm aan je vingers. Passies zijn bijna een morele verplichting geworden. Wie geen passie heeft, zelfs niet voor hardlopen of koekjes bakken, doet niet echt mee.



We hebben kennelijk een vertaling nodig, op onze eigen schaal en voor onze eigen tijd, van grote verhalen, gebeurtenissen en wereldnieuws. Wat betekent het voor ons? Zo werd afgelopen week het internationale thema ‘ecologische ramp’ op Nederlandse schaal verbeeld door de komst van twee reuzenpanda’s, symbolen van uitstervende dieren, naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Een kostbaar geschenk van China. Waarbij aangetekend zij dat reuzenpanda’s vooral uitsterven omdat ze te lui zijn om te paren. Een gebrek aan passie dus, daar heb je het al...



Omdat Rhenen nog verder weg is dan Leeuwarden hadden we hier in Groningen nog een extra vertaalslagje nodig voor die reuzenpanda en die vonden we in de Groninger blaarkop. De polderpanda. Bij het woord blaarkop kun je ook denken aan een akelig soort hoofdschurft, of, om in paassferen te blijven, een Haupt voll Blut und Wunden. Het had ook een stuk gereedschap kunnen zijn (‘geef me de blaarkop nummer zes even aan’), maar het is een koeienras dat dreigt te verdwijnen. Niet omdat het te weinig paart maar, net als alle koeien, te veel poept. En omdat de blaarkop minder melk geeft dan andere koeien, is hij met de huidige mestregels niet meer rendabel voor de boeren die van de blaarkop hun passie hadden gemaakt.



Dankzij succesvol lobbywerk van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen beleeft dezer dagen naast Jezus ook de Groninger blaarkop zijn wederopstanding. En zoals het Christendom na de herrijzenis van Jezus de hele wereld over ging, zo zouden we nu ook de blaarkop moeten uitzenden. Om te beginnen een paartje naar China, waar koeien mogen poepen zoveel ze willen. Nóg verder dan Jeruzalem, maar ook in China willen ze vast een wederopstanding van nabij meemaken, al is het dan die van een polderpanda.



Willem van Reijendam

