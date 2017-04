Vier mannen uit Leek aangehouden na uitgaansgeweld in Stad

Vier mannen uit de gemeente Leek zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

De mannen (49, 27, 26, en 22 jaar oud) zouden in de Peperstraat een portier hebben mishandeld. De aanleiding van het geweld is nog onduidelijk.De portier verklaarde tegenover agenten dat hij was belaagd en mishandeld door een groep mannen. Daarop werden een 49-jarige man en een 22-jarige man aangehouden.Toen de rest van de groep doorkreeg dat de twee waren aangehouden, keerde de groep zich tegen de agenten en probeerden de aanhoudingen te belemmeren.Het lukte een vijftal agenten om het viertal aan te houden, mee te nemen en overige omstanders op afstand te houden. De mannen zitten nog vast.