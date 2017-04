Stadsbeiaardier speelt Canadees volkslied vanaf Martinitoren

'O Canada, our home and native land.' Morgen is het 72 jaar geleden dat de Canadezen Groningen bevrijdden. Stadsbeiaardier Auke de Boer speelde vandaag alvast het Canadee volkslied op het carillon van de Martinitoren.

Verslaggever Wiebe Klijnstra beklom de Martinitoren, maar liefst 330 treden. Daar zat Auke de Boer achter het carillon, klaar om het Canadese volkslied te spelen. 'Ik speel dit met een dankbaar gevoel', zegt De Boer. 'Het is zo geweldig, dat moet je elk jaar in ere houden.'De helft van zijn familie woont in Canada, zegt De Boer. Dat verklaart en vergroot volgens hem zijn band met Canada. 'Je moet als muzikant emotie in je spel tonen. Naast het volkslied zal ik ook andere volksliedjes uit Canada spelen.'Het had overigens niet veel gescheeld of het carillon was in de Tweede Wereldoorlog weggehaald. 'Jacob Everts, de stadsbeiaardier van toen, moest eigenlijk ophouden met spelen', zegt De Boer. 'Maar een Duitser vond het carillon wel erg mooi.'Everst bracht Groningse liedjes ten gehoren, alsof het Duitse liedjes waren. De Duitse bezetters hadden het niet door. 'Die actie van Everts heeft ervoor gezorgd dat het carillon bewaard is gebleven.'Zie bovenaan het artikel voor een opname van het optreden van De Boer.