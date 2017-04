Koninklijke onderscheiding voor oprichter HS '88

Bert Verver is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn activiteiten binnen voetbalvereniging HS '88 en andere functies in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Hij kreeg deze onderscheiding vandaag uit handen van burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer, na afloop van de Bekerfinaledag G-Voetbal op het sportpark van HS '88.Verver is één van de oprichters van HS '88 en is sindsdien in diverse bestuurs- en andere functies actief geweest binnen de club. Daarnaast was hij 25 jaar geleden initiatiefnemer en mede-oprichter van het G-voetbal binnen de club.Ondertussen was hij in diverse functies actief binnen de Gereformeerde Kerk Hoogezand-Sappemeer, vooral gericht op het werken met jeugd. Ook was hij tot 2012 als coördinator Centrale Commando Post werkzaam bij de Gasunie.