Man dood aangetroffen bij aluminiumproducent in Farmsum (update)

Bij Klesch Aluminium Delfzijl in Farmsum is zaterdagmidag rond 13.00 uur een 46-jarige man uit Appingedam overleden.

De man werd door een collega gevonden in een loods. Er is vergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Inmiddels is duidelijk dat het om een natuurlijke dood gaat, niet om een bedrijfsongeval zoals eerst werd gemeld.