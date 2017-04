GHHC overklast directe concurrent MOP

Klaartje de Bruijn scoort en viert de 5-0 voor GHHC (Foto: RTV Noord)

De hockeysters van GHHC hebben zaterdagmiddag uitstekende zaken in de strijd om de play-outs te ontlopen. De uitwedstrijd in Vught tegen concurrent in de onderste regionen MOP werd met maar liefst 5-1 gewonnen.

Veilige positie

Hierdoor stijgt de ploeg van coach Marc Materek naar de veilige negende plaats in de eredivisie. Het gat met MOP is opgelopen tot drie punten. De Groningse vrouwen speelden qua resultaat hun beste wedstrijd van het seizoen.



Voorsprong

Na een gelijkopgaande openingsfase greep GHHC na tien minunten spelen de macht. Fieke Hoff zette de gasten met een backhandschot op voorsprong. In de 19e minuut verdubbelde Hedi Koning de score. Dit was tevens de ruststand.



Verzet gebroken

Een kwartier na de pauze werd het verzet van MOP definitief gebroken. De derde Groningse treffer kwam op naam van Pam van Asperen. GHHC combineerde vaardig verder en opnieuw Hedi Koning en Klaartje de Bruin voerden de score op tot 5-0. Vlak voor tijd redde Kim van Roosmalen de Vughtse eer met een doelpunt uit een strafcorner: 5-1.



Negende plaats

Met nog drie duels te spelen staat GHHC op de veilige negende plaats met zeventien punten uit negentien wedstrijden. De eerstvolgende tegenstander is zondag 23 april nummer acht van de ranglijst Hurley. Het gat met deze ploeg uit Amstelveen is vier punten.



