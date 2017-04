Be Quick vergeet kansen te benutten tegen Westlandia

Spits Daan Driever archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag in de derde divisie met 3-1 verloren van nummer twee RKVV Westlandia. Bij rust was het nog 1-1 in Naaldwijk. De gasten waren de betere ploeg, maar vergaten een hele rits kansen af te maken.

Mooie solo

De Groningers begonnen prima aan deze uitwedstrijd door al na vijf minuten te scoren. Romano Djababoe kreeg de bal aangespeeld op de middenlijn en begon aan een indrukwekkende solo. Hij zette drie verdedigers van Westlandia te kijk en schoof de bal beheerst achter doelman Leerdam.



Gelijkmaker

Be Quick speelde een uitstekend eerste half uur en verzuimde alleen om de tweede treffer te maken. De thuisploeg kwam er voetballend niet aan te pas. Alleen Ivailo Staal schoot na een kwartier hard op de lat. De gelijkmaker viel volledig tegen de verhoudingen in na een half uur. Een goede actie over links van Brandon Tichem werd door Adnan Bajic goed binnen getikt. Dit was tevens de ruststand.



Tegentreffers

Een minuut na de onderbreking kwam Westlandia op voorsprong. Jeroen Spruijt kreeg de bal in de zestienmeter en schoot de bal achter Be Quick-doelman Bart Woering. De betere kansen bleven vervolgens voor de bezoekers, maar de Groningers hadden het vizier niet op scherp staan.



Elf kansen

Coach Mischa Visser telde maar liefst elf opgelegde kansen die door Be Quick in de loop van de wedstrijd niet benut werden. Tien minuten voor tijd werd het duel beslist en viel het doelpunt aan de andere kant. Opnieuw Spruijt scoorde: 3-1.



Stand

Be Quick blijft ondanks deze onverdiende nederlaag op de zesde plaats staan met 44 punten uit 29 duels.



