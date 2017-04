ON pakt belangrijke zege in strijd om lijfsbehoud

Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag in de hoofdklasse B een cruciale overwinning geboekt in de strijd om direct lijfsbehoud. Op sportpark Coendersborg werd subtopper Genemuiden verrassend met 1-0 verslagen door een treffer vlak voor tijd van invaller Getuar Derguti.

Het was de tweede overwinning op rij voor de ploeg van coach Patrick Zwart nadat vorige week Dronten met 2-0 verslagen werd. Hierdoor stijgen de Groningers naar de veilige twaalfde plaats op de ranglijst.Bij Oranje Nassau stond de 37-jarige keeperstrainer Stephan Douma op het doel omdat beide doelmannen van de eerste selectie niet beschikbaar waren. Douma keepte een prima wedstrijd en hield knap de nul.De straffe wind had een behoorlijke invloed op de wedstrijd. Beide ploegen hadden hierdoor af en toe moeite om de baan van de bal goed in te schatten. Oranje Nassau begon het beste aan de wedstrijd. David van der Pol schoot na tien minuten spelen op de lat. Marco van der Heide schoot halverwege de eerste helft in kansrijke positie voorlangs. Job van Dalfsen stuitte namens Genemuiden op doelman Douma.In de tweede helft bleven beide ploegen aanelkaar gewaagd. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen toen Oranje Nassau in de 88e minuut toch nog de beslissende treffer wist te scoren door een combinatie van de gebroeders Derguti. Erolind gaf de bal na een goede actie op maat voor en zijn ingevallen broer Getuar, die in de 77e minuut voor Max Blauw in het veld was gekomen, maakte het af.In de slotfase drong Genemuiden nog aan, maar grote kansen stond de thuisploeg niet meer toe. Oranje Nassau heeft 28 punten uit 26 wedstrijden met nog vier wedstrijden in de competitie op het programma.