Persoon bekneld bij ongeluk Vlagtwedde

(Foto: De Vries media)

Bij een ongeluk tussen een personenwagen en een mestwagen in Vlagtwedde is zaterdagmiddag een automobilist gewond geraakt aan het been.

Door onbekende oorzaak botste de personenauto tegen de mestwagen. De brandweer, twee ambulances en de traumahelikopter rukten uit.



De bestuurder van de mestwagen is in de ambulance nagekeken en maakt het goed. De bestuurder van de personenauto raakte gewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis gebracht.



De tank van de mestwagen is niet gescheurd.

Door: RTV Noord