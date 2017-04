Veiligheidscheck en rookmelders voor bewoners vesting Bourtange

(Foto: RTV Noord)

Met een gesimuleerde brand in een woning in de vesting Bourtange hoopt de brandweer duidelijk te maken hoe belangrijk het is om bij brand jezelf te kunnen redden. Zeker als het nog even duurt voordat er professionele hulp is. Want in de buitengebieden van de provincie zijn de aanrijtijden van de brandweer wat langer. Voor Bourtange staat in Vlagtwedde de dichtstbijzijnde kazerne.

Campagne

De oefening in Bourtange is onderdeel van een campagne om inwoners van buitengebieden warm te maken voor brandveiligheidsmaatregelen. Elk huishouden in vesting krijgt een veiligheidscheck. En twee gratis rookmelders. Want daarmee is er meer tijd om jezelf in veiligheid te brengen.



Rookmelders redden levens

'De rookmelders redden echt mensenlevens. Dat bewijzen ze steeds maar weer', zegt commandant Dirk Bakker van het cluster Zuid waaronder Bellinggwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal vallen. De Bourtangers krijgen geavanceerde rookmelders.' Ze zijn koppelbaar. Als je boven slaapt en beneden zou brand uitbreken, wordt je daar op tijd voor gewaarschuwd, maar ook andersom. En deze zijn zo ingenieus dat je ook naar de buren een signaal kunt geven. Dus je kunt op mekaar letten in een soort veiligheidsring'.



Wethouder Giny Luth van Vlagtwedde plaatste vanochtend de eerste nieuwe rookmelder. In In totaal zijn er in de vesting Bourtange zo'n 100 brandmelders uitgereikt.



Door: RTV Noord Correctie melden