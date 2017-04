GBB trekt zich terug uit overleg nieuw schadeprotocol

De Groninger Bodem Beweging (GBB) trekt zich terug uit het overleg over een nieuw schade-afhandelingsprotocol. Er is geen enkel vertrouwen dat open overleg mogelijk is. Dat concludeert de belangenorganisatie uit een Kamerbrief van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ).

Daarin geeft de minister uitleg over de wijze waarop het schadeprotocol tot stand moet komen. De GBB heeft er geen goed woord voor over: 'Minister Kamp gebruikt een 'Mother of all Bombs' aanpak om het laatste restje vertrouwen in de overheid en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders te vernietigen.'Eerder deed onderzoeksbureau Witteveen en Bos onderzoek naar schadegevallen in het buitengebied. De GBB concludeert uit de Kamerbrief dat minister Kamp het eindpunt al heeft bepaald. Dat eindpunt is volgens de bodembeweging de methode die door Witteveen en Bos in het buitengebied is toegepast.GBB: 'Er wordt geprobeerd om het niet werkende Witteveen en Bos schade-afhandelingsproces op te leggen in Groningen. Dit protocol werd eerder in opdracht van de NAM gehanteerd. De NAM bepaalt dus via minister Kamp alsnog hoe in Groningen de schade wordt afgehandeld.'GBB: 'Contra-expertise is straks niet meer mogelijk, de juridische arbiters verdwijnen en er wordt straks een 'onafhankelijke' commissie schade ingesteld door het ministerie van EZ. De rol van EZ is opmerkelijk, aangezien dat ministerie mede schuldig is aan datgene wat in Groningen gebeurt. De slager (NAM) die zijn eigen vlees keurt, wordt daarmee vervangen door de mede vennoot van de slager.'De GBB trekt zich terug uit het overleg over een nieuw schade-afhandelingsprotocol, tenzij 'publiekelijk geloofwaardig wordt aangetoond dat er wel sprake zal zijn van een open proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol. En geen enkel eindpunt al vast staat.' De GBB blijft wel in de Maatschappelijke Stuurgroep.