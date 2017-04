Robben jubileert met gelijkspel bij Bayern

Arjen Robben heeft zaterdag zijn 250e duel voor Bayern München niet kunnen opluisteren met een overwinning. De aanvaller bleef zaterdagavond met zijn ploeg steken op een gelijkspel bij Bayer Leverkusen (0-0).

Robben begon op de bank, met het oog op de return dinsdag tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. De Groninger moest na een uur alsnog invallen omdat zijn ploeg nog steeds niet het verschil had gemaakt. Bayer Leverkusen speelde toen al met tien man. Tin Jedvaj werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd.De koploper van de Bundesliga startte niet in de sterkste samenstelling. Topscorer Robert Lewandowski ontbrak nog en Philipp Lahm en Xabi Alonso begonnen net als Robben op de bank.