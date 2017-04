Finale lonkt voor Lycurgus na knappe zege op Dynamo

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdag de eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs met 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) gewonnen van Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

Lycurgus speelde een uitstekende wedstrijd in een vol Alfa-college Sportcentrum. De eerste set eindigde in 25-23. Ook de tweede set ging na enkele knappe rally's naar de thuisploeg: 25-21. De derde set ging eveneens overtuigend naar Lycurgus: 25-20.De overwinning is des te knapper, omdat Lycurgus de laatste twee ontmoetingen in Groningen met 1-3 verloor van Dynamo. De Groningers eindigden in de competitie ook nog een plaats lager dan de ploeg uit Apeldoorn, namelijk als derde.Zaterdag 22 april is de beslissende wedstrijd in Apeldoorn. Lycurgus heeft dan aan twee sets genoeg om zich te plaatsen voor de finale.