Pasen dit jaar opnieuw kouder dan kerst

Het wordt eerste en tweede paasdag in De Bilt 10 tot 11 graden. Daarmee is het kouder dan afgelopen kerst, de op twee na warmste kerst ooit gemeten. In Groningen is morgen zelfs kans op natte sneeuw.

De normale maximumtemperatuur voor de tweede helft van april ligt tussen 11,5 graden bij Lauwersoog en 12,9 graden in Nieuw Beerta.Vandaag, op eerste paasdag, zijn er enkele buien maar schijnt ook regelmatig de zon. Met een matige tot vrij krachtige west tot noordwestenwind wordt het 10 of 11 graden. Vannacht klaart het op en is het grotendeels droog.Morgen, op tweede paasdag, zullen diverse buien over Groningen trekken. Daarbij is er kans op hagel en misschien zelfs wel natte sneeuw. Verder is er ook ruimte voor de zon en zal de temperatuur weer rond de 10 of 11 graden liggen.Volgens weerbureau Weeronline ligt het niet zozeer aan de temperatuur met Pasen. Het zijn de kerstdagen die de laatste jaren zo zacht verlopen. Het hoogtepunt was met kerst in 2015. Toen werd het over beide dagen gemiddeld 14,2 graden.