Het is zover. Vanaf vandaag rijden er twee weken lang geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Dit vanwege werkzaamheden bij station Assen.

Ter vervanging rijden tussen Groningen en Hoogeveen zowel snel- als stopbussen. Bij station Europapark zullen overigens geen bussen stoppen.De komende twee weken is een rijbaan van de Stationsweg afgesloten, zodat de extra snel- en stopbussen vrij baan krijgen om passagiers van a naar b te brengen. Het gaat om de kant die het verkeer van de Herebrug naar de Emmabrug leidt.Dat dit tot onwennige en gevaarlijke situaties leidt, is inmiddels duidelijk. Vanmorgen belandde een fietser bijna onder de bus, nadat het voertuig een rood stoplicht had genegeerd. De fietser kreeg groen licht en kwam vanaf het Groninger Museum.'Ik ben ontzettend geschrokken. Ik had er ook onder kunnen liggen. Maar ik had groen en de bus moet wel door rood zijn gereden', bekende de fietser, genaamd Luc van Schie. Er staat een verkeersregelaar, maar de meeste personen letten op de stoplichten.In Assen wordt een compleet nieuw station gebouwd. Daarnaast past proRail er het spoor aan voor extra pendeltreinen tussen Assen en Groningen, komt er een nieuwe perrontunnel en worden een aantal wissels weggehaald. Daardoor is er minder kans op storingen.De laatste trein op het traject Groningen-Hoogeveen had gisteravond overigens meer dan 10 minuten vertraging. De Groningse conducteur Bram, alias: Conducteur Bram, stuurde daarover gisteren een Tweet de wereld in. Zie hieronder.