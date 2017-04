GBB krijgt steun uit Tweede Kamer na vertrek uit overleg

De SP en PvdA in de Tweede Kamer hebben hun steun uitgesproken voor de Groninger Bodem Beweging (GBB). Die trok zich zaterdag terug uit het overleg over een nieuws schadeprotocol. Volgens de beweging is er geen open overleg met demissionair minister Henk Kamp mogelijk.

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) geeft de beweging 'groot gelijk'. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) zegt: 'Kamp weer! Zo zal vertrouwen nooit herstellen. Ik maak een motie voor het kamerdebat donderdag. Dit moet een onafhankelijk proces worden.'Beide partijen bereiden Kamervragen over de gang van zaken voor.Secretaris Dick Kleijer van de GBB vindt de sitautie ongehoord: 'De minister had al bepaald wat eruit moet komen. Waarover moet je overleggen als het al bepaald is? Als je in het overleg blijft, dien je als schaamlap voor wat er nog moet komen.'Volgens Kleijer is het duidelijk: 'Er wordt geprobeerd om het niet werkende Witteveen en Bos schade-afhandelingsproces op te leggen in Groningen. Het is een blamage als de GBB daar goedkeuring aan gaat geven.'