Pakketten drugs aangetroffen langs kust Eemshaven

Er zijn verschillende pakketten met drugs aangetroffen langs de kust in de omgeving van Eemshaven. Ze bevatten vermoedelijk harddrugs, de waarde is onbekend.

Een persoon heeft zich vandaag gemeld bij de politie, nadat deze verschillende pakketten vond ter grootte van een videoband. Ze waren verpakt in karton en plastic.Afgelopen nacht en vanmorgen vroeg trof de politie al pakketten met drugs aan op stranden in Zeeland. Die werden gevonden langs de hele Zeeuwse kust, van Schouwen/Duiveland tot aan Zeeuws/Vlaanderen.Of beide gevallen verband met elkaar houden, is niet bekend. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.´Treft u iets aan? Blijf bij pakket en bel 112!´ meldt de politie via Twitter.