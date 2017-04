Groningse in de race voor titel 'Mis(s) 2017'

(Foto: RTV Noord) Alle finalisten van Mis(s) 2017 op een rij

Janneke Knol uit Haren maakt kans op de titel 'Mis(s) 2017'. De 22-jarige studente is één van de acht finalisten van deze missverkiezing voor vrouwen met een beperking. Knol lijdt aan Multiple Sclerose.

'Finaleplaats nooit verwacht'

De missverkiezing is een tv-programma van initiatiefneemster en SBS6-presentatrice Lucille Werner. Meer dan 150 vrouwen met een lichamelijke handicap gingen de strijd met elkaar aan. Knol kan haar finaleplaats amper bevatten. 'Ik was verbaasd. Er was een online aanmelding, daar heb ik op gereageerd. Ik had nooit verwacht dat ik uit zou worden gekozen. Er stond opeens een cameraploeg voor de deur met een gouden enveloppe.'



Ook gewoon mensen

Knol bereidt zich nu voor op de finale. Die wordt op 6 mei uitgezonden op SBS6. Een jury en stemmen van kijkers bepalen dan wie zich Mis(s) 2017 mag noemen. 'Als ik win, dan wil ik in ieder geval laten zien dat wij ook gewoon mensen zijn en ook kunnen werken. Mensen met een beperking worden vaak afgewezen omdat ze ´ziek zijn´.'



Voor anderen zorgen

De winnares is een jaar lang ambassadrice van mensen met een beperking, met als doel hun positie in de maatschappij te verbeteren. Die rol is Knol op het lijf geschreven. 'Ik studeer logopedie aan de Hanze. Ik vind het mooi om voor andere mensen te zorgen.'

Door: RTV Noord Correctie melden