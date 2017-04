Hans Hateboer 'kan wel wennen' aan Italië

24 uur geleden stond hij nog op het veld tegenover Francesco Totti in Rome, zondagmiddag staat hij bruingekleurd op het veld van FC Groningen. Oud-FC Groningen-speler Hans Hateboer zegt zijn draai te hebben gevonden in Italië.

De man uit Beerta was zondagmiddag even terug in Groningen om afscheid te nemen van het Groninger publiek. Hij vertrok afgelopen winter halsoverkop naar Atalanta Bergamo in Italië. Er was toen geen tijd voor een officieel afscheid.Even terug zijn in het Noordlease Stadion voelt als thuiskomen zegt de Beerter. 'Het zijn jongens waar ik de laatste jaren dagelijks mee optrok. Ik zag ze vaker dan mijn familie. Het is heel leuk.'Hateboer moest destijds zo snel weg, zodat hij goed kon wennen in Bergamo. 'Dan kan ik er volgend jaar staan', legt de voetballer uit. 'Dan heben ze niet zo'n jongen die overal nog aan moet wennen.' Hij heeft het gevoel dat hij goed kan meekomen.De Beerter ziet grote verschillen tussen het Italiaanse en Nederlandse voetbal. 'Het is niet te vergelijken. Het trainen is veel meer fysiek, zwaarder. Ook is de intensiteit veel hoger. Die manier van trainen en spelen past wel bij mij.'Nu staat hij bovendien tegenover zijn eigen helden van vroeger. 'Totti, daar was ik vroeger fan van', vertelt hij. 'Ik ben een hele ervaring rijker. Ik heb trots op mezelf dat ik dit bereikt heb.'Het leven in Italië vindt Hateboer heerlijk. 'Ik sta al anderhalve maand op met een zonnetje, twintig graden en een blauwe lucht. Daar kun je wel aan wennen', vertelt hij. 'En het is eten is top.'Enige punt van aandacht in Italië is nog wel de taal. De Beerter verstaat inmiddels wel wat, maar het is nog niet genoeg. 'Als de trainer wat zegt over voetbal, dan is dat makkelijker dan wanneer je iets nodig hebt in de supermarkt', legt hij uit. Hateboer krijgt les en hoopt het aan het begin van volgend seizoen beter te begrijpen.