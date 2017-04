CU wil spoeddebat over afhaken Bodembeweging

De Statenfractie van de ChristenUnie (CU) is teleurgesteld dat de Groninger Bodem Beweging (GBB) zich heeft teruggetrokken uit het overleg over een nieuw protol voor aardbevingsschade.

Volgens fractievoorzitter Stieneke van der Graaf is het belangrijk dat gedupeerde Groningers ook kunnen meepraten. De Graaf vindt dat er 'alles aan gedaan moet worden om de GBB weer aan tafel te krijgen'.De CU wil dat Provinciale Staten zich in een spoeddebat daarover buigen. Het debat is ook gevraagd door SP en D66. Het staat op de agenda voor aanstaande woensdag.SP en PvdA in de Tweede Kamer hebben aangekondigd Kamervragen te stellen aan minister Henk Kamp van Economische Zaken.