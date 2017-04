FC Groningen geeft PEC Zwolle pak slaag

FC Groningen heeft zondagmiddag met 5-1 gewonnen van PEC Zwolle en blijft daardoor in de race voor de play-offs om Europees voetbal. Bij rust was het al 3-0. Mimoun Mahi en Bryan Linssen scoorden allebei twee keer.

Het gat met de nummer negen Heracles is nu verkleind tot één punt. FC Groningen speelde de frustraties van de laatste weken overtuigend van zich af. Zwolle kwam nauwelijks in het stuk voor en speelde een hele zwakke wedstrijd.Na een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong. Na een mooie combinatie tussen Linssen en Mahi kreeg de Limburger de bal terug en schoot raak. Vijf minuten later verdubbelde Mahi de score. De sterk spelende Idrissi gaf strak voor waarna het voor de topscorer van de FC eenvoudig was om te scoren.FC Groningen ging door en in de 38e minuut kopte Linssen met zijn tweede treffer van de middag een perfect aangesneden hoekschop van Idrissi achter Zwolle-doelman van der Hart: 3-0.Meteen na rust deed PEC iets terug. Brock-Madsen troefde Memisevic af en werkte een corner achter doelman Padt: 3-1. Vlak daarna voorkwam Davidson de aansluitingstreffer door een inzet van Menig van de lijn te halen.Verder liet de thuisploeg het niet komen want in de 53e minuut werd het duel beslist. Drost stuurde Mahi weg die zijn bewaker afschudde en met zijn veertiende seizoenstreffer de 4-1 op het scorebord schoot. Hiermee was het verzet van Zwolle definitief gebroken. Vlak voor tijd bepaalde invaller Ajdin Hrustic met zijn eerste doelpunt in de eredivisie de eindstand op 5-1 in Gronings voordeel.FC Groningen blijft tiende in de eredivisie met 36 punten uit 31 wedstrijden. Aanstaande zaterdag 22 april wacht voor de ploeg van trainer Ernest Faber de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.