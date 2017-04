Expeditie Grunnen: Rob schiet noten in Stadskanaal

28, 29, 30… Aaltje gooide dertig noten omver bij het 'Neuten Schaiten' in Stadskanaal. Met zo'n twintig man sterk spelen ze vandaag dit traditioneel Groningse spel en Rob moedigde ze aan met de Expeditie.

We vroegen ook een aantal Turken in Hoogezand naar de uitslag van het referendum en opeens stonden we met de handen vol Baklava en spinaziebrood koffie te drinken. Wat een gastvrijheid van Naazik.- ASVB 5 scoort een prachtige goal bij de wedstrijd VV Bareveld 4 tegen ASVB 5 (2-2)- Rob praat met kalkoenen- Isa en haar vader Jos zingen zichzelf naar een plekje in de tv-show 'Jij en Ik' van WarchildDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via uitzending gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!