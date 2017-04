Turken Hoogezand hopen op overwinning Erdogan

'Ik hoop dat het 'evet' wordt', zegt Fedi Güzel. Dat is een 'ja' voor president Erdogan. Güzel doet boodschappen in Hoogezand en is aanhanger van de Turkse president.

55 miljoen Turken mochten zondag laten weten of ze voor of tegen meer macht voor de president zijn. De Turken in onze provincie mochten vorige week hun stem uitbrengen.Ook Naazik Teker, die een Turkse winkel runt in Hoogezand, is pro-Erdogan. 'Mijn dochter is jarig vandaag, ze wordt 21. Het zou een mooi cadeau zijn als Erdogan de meerderheid van de stemmen krijgt.' Maar daar gaat Teker niet vanuit: 'Ik denk niet dat het lukt'.In haar Turkse winkel voorziet Teker het team van Expeditie Grunnen direct van baklava, koffie en spinaziebrood. Teker heeft het druk met haar winkel in Hoogezand. 'Ik heb daarom weinig tijd om zelf baklava te maken, deze komt uit Amsterdam. Er komen elke week wel zes of zeven stukken binnen, en elke week gaat alles op', vertelt Teker.Uit de eerste tellingen blijkt dat Erdogan een forse overwinning heeft geboekt.