Vijf auto's botsen op elkaar op ringweg

Bij het Julianaplein in Groningen zijn zondagmiddag vijf auto's op elkaar gebotst. Dat meldt de ANWB. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.

Tijdelijk is een rijstrook in de richting van Friesland afgesloten. Hierdoor stond er rond 17.15 uur twee kilometer file. De vertraging is vijftien minuten.

Door: RTV Noord Correctie melden