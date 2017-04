Zagen en koken voor een huis in Niger

(Foto: RTV Noord / Beppie van der Sluis)

De vrienden van Mischa Bosman uit Hellum slaan de handen ineen om een huis voor de familie van Bosman te bouwen in Niger. Ze halen geld op door onder meer zelfgemaakte tafels te verkopen en kookavonden te organiseren.

Bosman is drie jaar oud als zijn vader terug naar Niger gaat. Hij blijft met zijn moeder achter in Nederland. Sindsdien is het contact tussen vader en zoon verbroken. Tot vijftien jaar geleden. De Hellumer zoekt contact met het Rode Kruis en die helpen hem zijn vader terug te vinden.



Klein zwart mannetje in groot wit gewaad

Vader Amadou Amadou Mizindadi heeft inmiddels een nieuwe vrouw, met wie hij opnieuw kinderen heeft gekregen. Kort na het eerste contact komt zijn vader naar Nederland. 'Je staat dan op Schiphol en dan komt er een klein zwart mannetje in een groot wit gewaad uit die schuifdeuren. Ik wist meteen dat dat mijn vader was', vertelt Bosman.



Thuiskomen

Later gaat Bosman zelf naar Niger, om de rest van zijn familie te ontmoeten. Die is inmiddels flink gegroeid. Een bijzonder moment. Bosman: 'Het was een soort thuiskomen. Het moment toen ik uit het vliegtuig stapte voelde ik het al, je ziet ineens jezelf lopen. Je ziet mensen aan de andere kant van de planeet die net zo zijn als jij en dingen doen zoals jij doet.' Vanaf dat moment gaat hij om het jaar terug naar het Afrikaanse land.



Grote verantwoordelijkheid

Hij besluit zijn familie te ondersteunen door geld en spullen voor hen mee te nemen. Een deel van zijn salaris dat hij verdient als docent aan het Terra MBO gaat maandelijks naar zijn familie. Bosman: 'Vanuit de Afrikaanse traditie zorg je voor elkaar en heeft de oudste zoon een grote verantwoordelijkheid. Die oudste zoon ben ik.'



Het blijft voor de Hellumer niet bij om het jaar spullen brengen en elke maand geld opsturen. Hij leert de familie voor zichzelf te zorgen. Dit doet hij bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de kinderen van zijn zussen een goede opleiding krijgen.



Het gaat goed met de familie, maar een ding wat nog mist is een eigen huis. De familie van Bosman huurt nu een huis. 'Maar dat kan zomaar misgaan', vertelt Bosman. 'Als de huurbaas vandaag besluit dat mijn familie uit huis moet, staan ze vanavond nog op straat. Zo gaat dat in Niger.'



8000 euro

Voor het kopen van een stuk grond en het bouwen van het huis is ongeveer 8000 euro nodig. 'Toen we dat bedrag hoorden moesten we wel een beetje lachen', vertelt vriend Jan Pijbes. 'Hier is zo'n bedrag natuurlijk niks voor een huis. Toen besloten we Mischa te helpen met geld inzamelen.'



De groep van vijf mannen kent elkaar van de scouting in de omgeving. 'Het is hartverwarmend dat mijn vrienden me zo willen helpen. Daar krijg je een brok in je keel van', besluit Bosman.

Door: RTV Noord Correctie melden