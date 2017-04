Gasberaad blaast overleg schadeprotocol verder op

Ook het Groninger Gasberaad overweegt zich ook terug te trekken uit het overleg over een nieuw schadeprotocol. Eerder deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) dat al.

Het gasberaad is zwaar teleurgesteld in een Kamerbrief van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken. Daarbij draait het met name om het schrappen van de mogelijkheid tot contra-expertises. Dat wordt voor het eerst toegepast in de buitengebieden. Het lijkt een vervolg te krijgen in het aardbevingsgebied.Daar zijn de bodembeweging en het gasberaad zeer ontstemd over. 'Wij dachten afspraken gemaakt te hebben met Nationaal Coördinator Groningen Alders. Er is niets van terug te vinden in die brief. Afspraken bestaan blijkbaar niet voor Kamp', reageert Susan Top van het Groninger Gasberaad, waarin een flink aantal maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd.Bij de afspraken gaat het om het plan van aanpak van Alders voor de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol. 'Wij hebben onze bezwaren daar tegen kenbaar gemaakt. Daar zouden we nog verder over praten, maar die afspraak blijkt niets waard. Er wordt al voorgesorteerd naar een bepaalde richting. Dat stoort ons vreselijk.'Dinsdag komt het gasberaad samen om zich te beraden over de ontstane situatie. De kans dat daar wordt besloten dat er een punt wordt gezet achter verder overleg over het schadeprotocol is zeer groot.Ook komt de vraag op tafel of er nog wel voldoende vertrouwen is in NCG Alders. 'Op deze manier heeft het allemaal weinig zin. We hebben het al eerder gezegd: het hele systeem is failliet. Het moet radicaal anders, want zo komen we geen steek verder.'Eerder concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al dat de problemen in Groningen veel te versnipperd worden aangepakt. Er wordt gepleit voor een nieuwe organisatie, die onafhankelijk is van het ministerie van Economische Zaken.