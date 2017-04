Mahi: 'Gewoon lekker, een overtuigende zege'

(Foto: JKBeeld/Mimoun Mahi)

Mimoun Mahi had een groot aandeel in de 5-1 overwinning van FC Groningen tegen PEC Zwolle. Hij scoorde twee keer en gaf een assist. Mahi is tevens clubtopscorer van de FC met veertien treffers.

Heerlijke middag

'Dit was een heerlijke middag voor ons,' aldus een opgeluchte Mahi. 'Een overtuigende zege tegen PEC Zwolle. Deze ploeg ligt ons wel want ook de uitwedstrijd hadden we al met 4-0 gewonnen. We hebben gedomineerd en laten zien dat we heel goed kunnen voetballen.'



Rustig gebleven

Vlak na de onderbreking kwam Zwolle nog even terug in de wedstrijd. 'Ze scoorden direct na rust de 3-1 en hadden daarna ook nog een kans op 3-2. Verder hebben we het niet laten komen. We zijn rustig gebleven en zijn verder niet meer in de problemen gekomen.'



Belangstelling

In de winterstop was er verregaande belangstelling voor Mahi van het Engelse Fulham, maar tot een transfer kwam het niet. 'Ik sta nu op veertien goals en doe altijd mijn best,' vertelde Mahi. 'Ik zie wel wat er in de zomer komt en gaat. Ik heb nu nog een contract van twee jaar bij FC Groningen. Hier focus ik mij nu op. Ik wil fit blijven en doelpunten maken.'



Anders

Na de uitwedstrijd tegen ADO zou Mahi eigenlijk in zijn thuisstad Den Haag blijven, maar door de kansloze nederlaag ging dit niet door en reed hij met de spelersbus mee terug naar Groningen. 'Ja dat was wel jammer, maar volledig begrijpelijk natuurlijk. Dat was een hele teleurstellende wedstrijd. Dat was vandaag gelukkig wel anders,' besloot Mahi zijn verhaal.

Door: RTV Noord Correctie melden