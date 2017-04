Door de mand: Kees Vlietstra schrijft in het vooruit

(Foto: RTV Noord)

Morgen begint vandaag. Door werkverplichtingen was ik dit weekend niet in staat om deze column actueel in te vullen. Daarom in de aanloop naar dit weekend maar twee scenario's geschreven. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik er van uit ging dat FC Groningen zou gaan verliezen van PEC Zwolle. Gelukkig heb ik geen verstand van voetbal.

Scenario 1:

FC Groningen verliest van PEC Zwolle.



Zondagavond 21.00 uur



Zomaar een huis in Harkstede. De telefoon gaat.



'Met Ernest.'

(...)

'Hoi Hans, of ik even tijd heb? Nou eigenlijk niet. Ik heb eindelijk een momentje quality-time met mijn gezin. Boer Zoekt Vrouw.'

(...)

'Leuk Hans. FC Groningen zoekt punten. Heel leuk.'

(...)

'Wacht, ik loop even naar een rustig plekje.'



Ernest houdt zijn hand voor de hoorn van de telefoon en fluistert naar zijn vrouw Christelle terwijl hij met zijn andere hand naar de telefoon wijst:



'Hansie. Wil even babbelen. Ben zo terug.'



In de bijkeuken gaat Ernest op de draaiende wasdroger zitten. Dat doet Ernest wel vaker na een verloren wedstrijd. Wordt hij rustig van.



'Ja, Hans, ben ik weer.'

(...)

'Hoe ik me voel? Wat denk jezelf? Ik voel me klote natuurlijk.'

(...)

'Leuk Hans. Dan moet ik mijn handen uit mijn broekzak halen. Heel leuk.'

(...)

'Nou luister Hans, ik baal enorm dat we weer hebben verloren.'

(...)



'Hoe bedoel je dat je dat niet aan mij ziet. Jij hebt me aangenomen, je weet toch wat je aan me hebt. Ik analyseer klinisch de wedstrijd en geef mijn visie. Zonder emotie ja. Ik probeer dat zakelijk te doen. Los van gevoelens. Ik kijk naar de statistieken, niet naar de tranen van de supporters.

(...)

'Ja, daar heb je een punt. Er zijn meer groene stoeltjes dan supporters, dat klopt. Maar wat kan ik daar aan doen?'

(...)

'Winnen. Ja, daar heb je weer een punt.'

(...)

'Leuk Hans. Dat zijn al meer punten dan vanmiddag. Heel leuk.'

(...)



Ernest kijkt verdwaasd voor zich uit. Hans is aan een monoloog begonnen maar het komt niet binnen. Ernest denkt terug aan de eerste persconferentie samen met Hans. Hij werd gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Hans introduceerde hem als Ernst Faber. Dat stak hem.



Het is Ernest, met een 'e' tussen de 'Ern' en de 'st'. Tijdens de eerste zinnen van Hans tijdens die persconferentie had hij het eigenlijk al gehad. Hij wilde een opmerking maken dat hij het de directeur vergaf omdat Groningers nou eenmaal knauwen en sommige letters gewoon niet uitspreken. Net op tijd kwam hij tot het besef dat hij met die opmerking dan ook alle supporters zou kwetsen.



Met een kwinkslag corrigeerde hij de directeur. Hans lachte toen als een boer met kiespijn.



Maar goed, Groningen is een mooie club en hij zag het toen als een mooie opstap naar het hoofdtrainerschap van PSV. Philip Cocu zal daar toch ook niet heel veel seizoenen blijven.



Ernest concentreert zich weer op het gesprek met zijn directeur.

(...)

'Ja, dat snap ik. We zijn er allemaal goed ziek van. We hebben er alles aan gedaan maar ik kan ze er toch moeilijk zelf in schoppen.'

(...)

'Leuk Hans. Dan hadden we meer kans gehad. Heel leuk.'

(...)

'Hoe bedoel je? Nee, heel veel slechter kan niet nee, maar die jongens doen wel hun stinkende best. En ze hebben een ijzersterke conditie. Ze houden het heel lang vol.'

(...)

'Leuk Hans. Ze kunnen heel lang heel slecht voetballen. Heel leuk.'

(...)



'Nee Hans. Dat ga ik niet meer doen. Geen straftraining morgen. Dat is wetenschappelijk bewezen, straffen werkt niet in de sport. Nergens trouwens.'

(...)

'Dat zal zo zijn maar ik doe het niet meer. Ik richt me met mijn groep gewoon op Go Ahead Eagles. Zullen we morgen een bakkie doen? Dan ga ik nu weer terug naar Boer Zoekt Vrouw.

(...)

'Leuk Hans. Heel leuk.'



Scenario 2

FC Groningen wint met 5-1 van PEC Zwolle.



Zondagavond 21.00 uur



Zomaar een huis in Harkstede. De telefoon gaat.



Met Ernest.'

(...)

'Hoi Hans, of ik even tijd heb? Natuurlijk.'

(...)

'Ik kan je heel slecht verstaan. Sta je in een tunnel ofzo?'

(...)

'In het supportershome? Lekker he, drie punten.

(...)

'Wat zeg je? Nee, ik ga niet mee naar Bar Players.'

(...)



'Leuk voorstel Hans. Geen straftraining maar een beloon-training. Heel leuk.'

