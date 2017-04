Addo Bots: 'Het gaat er niet om wie het grootste vuur heeft'

Een groepje kinderen steekt met een fakkel het droge hooi in de fik dat op de paasbult ligt. Binnen de kortste keren vat de rest van het snoeiafval vlam en staat de metershoge bult in vuur en vlam.

'Ik voel het zelfs branden op mijn gezicht', zegt een jongen van een jaar of tien. Voorzichtig stapt de menigte naar achteren. Tot ze op een veilige afstand staan van de vlammen die woest om zich heen slaan.Het paasvuur is dit jaar een meter of tien. Lager dan voorgaande jaren. 'Door concurrentie van omliggende dorpen hebben we dit jaar minder snoeiafval', zegt Addo Bots, voorzitter van Stichting Folklore Wedde. 'Maar het gaat er niet om wie het grootste vuur heeft, de gezelligheid is het belangrijkste.'Met de sfeer zit het wel goed. Onder het genot bier, hamburgers en een uit de hand gelopen kampvuur, genieten zo'n 1300 bezoekers uit Wedde en omgeving van de avond. 'Dit is mijn eerste paasvuur ooit', zegt Jeroen Blik uit Winschoten. 'Het is fantastisch. Je ziet de verbondenheid van de mensen uit het dorp en de omgeving.'Ondanks dat jong en oud van het vuur geniet, is het ieder jaar weer afwachten of het wel doorgaat. De regels worden alsmaar strenger. Vooral op het gebied van de drank- en horecawet. De organisatie, allemaal vrijwilligers, moet er streng op toezien dat jongeren onder de 18 geen alcohol drinken.Het feest ging twee jaar geleden niet door, omdat het zo lastig is om toezicht te houden. De stichting bekijkt nu elk jaar welke eisen er in de vergunning staan en beslist dan of ze het draaiboek erbij pakt. 'Het is dat het zoveel voldoening geeft', zegt Bots. 'Maar eigenlijk is het niet meer te doen met al die regels. Het houdt een keer op.'Blik hoopt er vurig op dat het zover niet hoeft te komen. 'Dit soort evenementen zijn belangrijk voor het dorp en de omgeving. Bovendien heb ik de smaak te pakken en kom ik zeker terug als het volgend jaar weer is.'Het paasvuur van Wedde is op eerste paasdag ontstoken. Waar je tweede paasdag moet zijn, lees je in dit artikel: Hier branden de paasvuren in Groningen