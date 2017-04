Kanoër vertrekt uit Termunterzijl naar de Noordkaap

Over expedities gesproken: Wieger Thomassen uit Uitgeest gaat pas écht op avontuur. De 55-jarige Uitgeestenaar vertrok op maandagochtend met zijn kano richting de Noordkaap. Het noordelijkste puntje van Europa.

'De natuur daar is zo mooi. Als ik naar de warmte, ga dan zit je de hele tijd tussen dames in badkleding. Nee, dat is niet wat', lacht Thomassen. 'Van tevoren was ik wel zenuwachtig voor deze tocht, maar nu ik eenmaal op het water ben niet meer.'Thomassen verwacht in augustus bij de Noordkaap aan te komen. 'Het is mijn doel, maar ik vind de reis belangrijker.' De planning voor vandaag? 'Ik ga de Eems op en dan bij Leer de grens over. Richting het Elisabeth Veenkanaal geloof ik, daar hoop ik de camping te bereiken.''Ik ben veel bezig met de sport en heb er al vaker over gefantaseerd. Het wordt vaker gedaan, grote reizen met een kajak', vertelt Thomassen. Vervelen hoeft hij zich in elk geval niet 'Ik heb ook visspullen mee', lacht hij.Thomassen kanode afgelopen maandag al naar Termunterzijl, begeleid door twee vrienden. Gister nam hij een rustdag en op Tweede Paasdag begint zijn avontuur in de jachthaven van Termunterzijl.Wil je Wiegers vertrek zien? Kijk dan op de Facebookpagina van Expeditie Grunnen.