Open brief PPG aan Akzo: 'Samen staan we sterker'

Het Amerikaanse PPG Industries blijft druk uitoefenen op overnameprooi AkzoNobel. In een open brief aan alle belanghebbenden roept PPG-topman Michael McGarry het Nederlandse verf- en chemieconcern opnieuw op aan tafel te gaan.

AkzoNobel, dat een vestiging heeft in Farmsum, wees tot nu toe elk overname bod af.McGarry stelt in zijn brief dat hij blijft geloven dat zowel PPG als Akzo voordeel zal behalen uit een fusie. Het is volgens de bestuursvoorzitter nu 'de hoogste tijd dat PPG en Akzo uitvoerig in overleg gaan over de zaak. Samen staan de twee bedrijven sterker'.De provincie Groningen volgt de mogelijke overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG Industries met argusogen. Er zijn vooral zorgen over de werkgelegenheid, mocht het tot een overname komen. Volgens McGarry is er echter goed nagedacht over onder meer werkgelegenheid, sociale plannen, investeringen en mededingingsbezwaren. Het bedrijf uit Pittsburgh heeft daar duidelijke antwoorden op, aldus de topman.Akzo presenteert woensdag zijn plannen voor de verzelfstandiging van de chemietak. Daarmee wil het aandeelhouders overtuigen van zijn aantrekkelijkheid als zelfstandig bedrijf, in plaats van als overnameprooi van PPG.McGarry stelt in de brief dat die plannen echter risicovol zijn en leiden tot 'meer onzekerheid bij werknemers, kosten en minder waardecreatie dan het overnamevoorstel van PPG'.