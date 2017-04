CDA wil duidelijkheid over plannen Stad met de Kindertelefoon

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het CDA wil weten wat het stadsbestuur van plan is met de Kindertelefoon. De instelling moet per direct één op één een deal sluiten met iedere afzonderlijke gemeente.

In het verleden betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeente (VCG) de Kindertelefoon voor de 388 gemeenten in één keer.



Sociaal plan in werking

Als er op 1 juni geen overeenkomst met de gemeente ligt, moet de Kindertelefoon om financiële redenen een sociaal plan in werking zetten met als doel het ontslaan van medewerkers.



'Ten koste van de kinderen'

Dit gaat volgens het CDA ten koste van de dienstverlening en daarmee de kinderen die anoniem met hun problemen terechtkunnen bij de Kindertelefoon.

Door: RTV Noord Correctie melden