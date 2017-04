VIDEO: Dit is de beste eiervanger van Nederland

Cees van Wieringen mag zichzelf 'kampioen Aaiervangen' noemen in Noordbroek. Hij ving een ei dat vanuit een 12 meter hoge hoogwerker werd gegooid.

In drie leeftijdscategorieën werd op Tweede Paasdag om de titel 'beste aiervanger van Noordbroek' gestreden.



In de categorie 'tot acht jaar' won Ashley Suurland en in de categorie 'tot en met dertien jaar' was Ryan Leeuwerke de beste.



Elke deelnemer mocht een ei vangen, en bij goed gevolg ging de hoogwerker een meter (of twee) omhoog.

