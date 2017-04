De haarlok uit de oorlog van Annette Katan

(Foto: René de Vries)

Een haarlok en een foto. Dat is alles wat er nog herinnert aan Annette Katan, een 17-jarig Joods meisje dat tijdens de oorlog zat ondergedoken in Zeerijp.

Dinsdag wordt dat monument, eigenlijk zijn het er twee, onthuld in de kerk en op de plaats waar vroeger de bushalte stond. De laatste plaats waar Annette werd gezien.



'Ze leeft voort in herinnering'

Katan werd verraden en is vergast in Auschwitz. 'Zolang mensen je naam nog noemen, ben je niet vergeten en leef je voort in de herinnering van de mensen en daarom heb ik een monument voor haar gemaakt', zegt haar neef René De Vries.



Annette kwam uit Den Haag en was mooi vrolijk meisje. Samen met haar moeder Sari vluchtte zij eind 1942 naar Noord-Nederland om te ontkomen aan de Duitse deportaties. Haar moeder dook onder in Appingedam en Annette op de afgelegen boerderij van de familie Bosker, net buiten Zeerijp.



Dat ging goed tot de zomer van 1943, dan wordt Annette verraden en opgehaald. De vier Nederlanders die haar meenemen vertrekken, samen met Annette met de bus vanuit Zeerijp naar de stad Groningen. Ook haar moeder is verraden en wordt opgepakt.



Aan het eind van de oorlog komt die terug uit Bergen-Belsen. Ze weegt nog maar dertig kilo. Annette stierf op 26 januari in de gaskamers van Auschwitz.



Haarlok

Twee jaar geleden kreeg Annettes neef, René de Vries, contact met Arie Bosker. Een van de zonen van de familie Bosker waar Annette ondergedoken zat. Hij bleek al die jaren een haarlok van haar te hebben bewaard.



Moeder Bosker knipte thuis zelf alle kinderen. Het waren er vijf en geld voor de kapper was er niet. Moeder knipte Annette ook toen ze ondergedoken zat. Sjoerd van Dorp van de door René De Vries opgerichtte 'Commissie Katan' heeft een kleine vitrine gemaakt met daarin de haarlok en een foto van Annette.



De vitrine komt in de Jacobuskerk in Zeerijp te hangen. En Maarten Burggraaff heeft een monument gemaakt van een zwerfsteen dat bij de voormalige bushalte in Zeerijp komt te liggen. De laatste plek waar Annette Katan is gezien.



Beide monumenten worden dinsdag vanaf 13 uur onthuld.

