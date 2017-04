Be Quick beloont zichzelf wel tegen EVV

Be Quick 1887 heeft op tweede Paasdag de uitwedstrijd in Echt tegen EVV met 3-1 gewonnen. De Groningers speelden net als tegen Westlandia afgelopen zaterdag een prima wedstrijd (3-1 verlies), maar beloonden zichzelf nu wel met drie punten.

Ook in deze wedstrijd liet Be Quick uitstekend veldspel zien en kwam halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. Na een aanval over de linkerkant gaf Rick Wiersma een scherpe voorzet die door Thomas Careman werd afgewerkt: 1-0. Dit was tevens de ruststand.Ook in de tweede helft haalden de gasten lange tijd een hoog niveau. Vijf minuten na de onderbreking verdubbelde Twan Nieboer de score met een kopbal na een corner van Daan Driever. In de 56e minuut scoorde spits-Driever zelf. Na een slim hakje van Careman liet de topscorer van Be Quick de doelman van de thuisploeg kansloos: 3-0.Elburg kwam na dik een uur spelen terug tot 3-1. Een door de wind gedragen corner van Michele Zotti viel zomaar achter doelman Bart Woering. De Groningers kwamen vervolgens nog behoorlijk onder druk te staan, maar de verdediging bleef overeind en trok zo de overwinning over de streep.Be Quick heeft 47 punten uit 30 wedstrijden. Het gat met de nummer zeven EVV is opgelopen tot vier punten.