Eikenaar: 'De brief van Kamp was niet slim'

'Niet slim'. Zo noemt gedeputeerde Eelco Eikenaar de brief van minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer over de nieuwe schadeprocedure voor Groningers, die gedupeerd zijn door de gaswinning.

'Je moet slim opereren en geen domme dingen doen. Dus niet een brief schrijven die een indruk wekt die tegengesteld is aan alles wat je daarvoor hebt afgesproken', zegt Eikenaar.In Kamps brief draait het met name om het schrappen van de mogelijkheid tot contra-expertises. De Groninger Bodem Beweging (GBB) stapte vanwege de brief uit het overleg over een nieuw schadeprotocol.Ook het Groninger Gasberaad overweegt dit , omdat 'niks terug te vinden is van gemaakte afspraken met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders'.Eikenaar deelt de teleurstelling. 'Ik was enigszins optimistisch dat we tot een goed en onafhankelijk schadeprotocol zouden komen. Dan komt zo'n brief en daar wordt de indruk gewekt dat de uitkomst al vaststaat.'Volgens de gedeputeerde is er heel wat voor nodig om het vertrouwen en daarmee de GBB en het Gasberaad terug aan tafel te krijgen. 'Ik denk dat de minister nu klip en klaar moeten maken dat het een open proces is.'Van Kamp verwacht Eikenaar geen grote stappen. De kabinetformatie is volgens hem het moment waarop de grootste stap gezet kan worden. Een stap waarbij de NAM uit het gehele systeem wordt gehaald en de banden met het ministerie van Economische Zaken worden doorgesneden.'Anders modderen we van incident naar incident. We komen stap voor stap dichterbij, maar we gaan te langzaam. En dat gaat ten koste van de inwoners van Groningen.'Het Groninger Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is het eens met Eikenaar. 'Het ministerie van EZ gaat over de veiligheid, de schadeprocedure en het gaswinningsplan. Dat is veel te veel macht op één plek'.'We hebben er jaren over gedaan om de NAM uit het systeem te halen. Dat is eindelijk gelukt. Hetzelfde moet nu gebeuren met het minsterie. En dat wordt nog een hele kluif.'Donderdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de gaswinning in Groningen. De PvdA en verschillende andere partijen willen de omstreden brief van Kamp dan aan de orde stellen. Nijboer: 'Ik hoop dat de Kamer als één man/vrouw achter de Groningers gaat staan.'